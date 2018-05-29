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Москва

В ЦОДД сообщили об ограничении движения в Москве из-за ремонта инженерных сетей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ограничения движения из-за ремонта инженерных сетей будут действовать летом в Сокольниках, Марьиной роще и других районах Москвы.

"С 28 мая по 19 июня ежедневно с 01:30 до 05:30 ограничат дорожное движение в Песочном переулке в районе Воскресенской церкви. С 19 июня по 30 июля будет круглосуточно перекрыта одна полоса в Сокольническом переулке на участке от дома 4а до дома 4, корпусов 1, 2 на Сокольнической площади", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

По словам собеседника агентства, с 14 мая по 30 июня ограничено движение на участках 5-го проезда Марьиной Рощи от дома 91, корпуса 3 до дома 91, корпуса 2 и 5-го проезда Марьиной Рощи в районе дома 68.

"Также будет ограничено движение на участках Шереметьевской улицы в районе дома 17, корпуса 2; Октябрьской улицы в районе дома 89; улицы Сущевский Вал в районе дома 49; Октябрьской улицы в районе дома 60, корпусов 1, 2, дома 69, 81 и 89", - сказали в ЦОДД.

Там также сообщили о частичном перекрытии одной полосы с 28 мая по 17 июня на улице Расплетина в районе дома 6, корпуса 1.

"А с 22 по 31 мая и с 10 сентября по 14 октября на улице Берзарина в районе дома 15а, строения 1 проезд также будет ограничен в связи с перекрытием одной из полос",- добавили в ЦОДД.

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Теги: Москва, ЦОДД
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