Собянин пообещал студентам МИСиС дополнительный вход в парк Горького

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В скором времени будет открыт дополнительный вход в столичный парк Горького со стороны Ленинского проспекта через территорию НИТУ МИСиС, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече со студентами вуза во вторник.

Он напомнил, что исторически помимо главного входа в парк Горького планировалось создать другой вход со стороны Ленинского проспекта. "К сожалению, с годами эта идея утратила свою актуальность, и проектируемый вход застроили всякими сараями, засыпали хламом, и, по сути, Ленинский проспект отсекли от парка Горького", - сказал Собянин.

Студенты, отметил он, должны не только хорошо учиться, но и отдыхать. "Я думаю, это (открытие нового входа в парк) придаст хорошего настроения и для возможности заниматься учебой, и для отдыха", - добавил мэр.

Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили "Интерфаксу" что новый вход расположится между НИТУ МИСиС и городской клинической больницей N1 имени Пирогова.

Основные работы по комплексному благоустройству нового входа в парк Горького планируется завершить в августе. Общая площадь будущей пешеходной зоны - 1,2 га, длина - более 200 метров. Ленинский проспект и парк Горького свяжут прогулочный бульвар и смотровая площадка с видом на город.

Одним из главных элементов нового пространства станет пергола, которая пройдет вдоль основного маршрута. Пешеходные пути, площадки и проезды замостят гранитной плиткой. Появится комфортная уличная мебель и новые светильники, а в зоне спуска к парку Горького разместится амфитеатр с деревянными настилами.

Осенью на территории нового пешеходного бульвара высадят деревья, кустарники и многолетники, обустроят газоны.

Впервые идея создания сквозного прохода от Ленинского проспекта к парку Горького была предложена еще в 1928-1930-х годах в проектах планировки парка, авторами которых были архитекторы Алексей Щусев и Александр Власов.