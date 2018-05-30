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Москва

В Москве появятся площадь академика Басова и улица конструктора Лукина

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Площадь на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Вавилова в Юго-Западном округе Москвы получит имя Нобелевского лауреата, академика Николая Басова, а в честь конструктора Федора Лукина назовут улицу в Зеленограде.

Соответствующие инициативы были одобрены городской межведомственной комиссией по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов под председательством заммэра Москвы Леонида Печатникова, и теперь будут утверждены постановлением столичного правительства.

Басов - советский и российский физик, один из основоположников квантовой электроники. В 1964 году он стал лауреатом Нобелевской премии в области физики. Ему принадлежит идея использования лазеров для управляемого термоядерного синтеза. Он также разработал физические основы создания квантовых стандартов частоты и выдвинул идеи по применению лазеров в оптоэлектронике.

На улице Вавилова Басов много лет жил и работал. Поблизости находится площадь Академика Прохорова, научного руководителя и соратника Басова.

Улицей Конструктора Лукина станет проектируемый проезд №683 протяженностью 2 км в Зеленограде, относящийся к району Силино.

Лукин - один из основателей наукограда. Он участвовал в создании систем радиолокации и противоракетной обороны страны, был первопроходцем в области советской микроэлектроники и возглавлял Центр микроэлектроники в Зеленограде. В 1943 году Лукин с группой сотрудников разработал донную мину, устойчивую к боевому тралению (подрыву) и к воздействию взрывной волны.

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Теги: Москва
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