"Желтый" уровень погодной опасности продлен до 31 мая из-за шквалистого ветра

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России продлил "желтый" уровень погодной опасности в Московском регионе, объявленный на 30 мая, еще на сутки.

Как сообщает ведомство, 31 мая в Москве и Московской области сохранится сильный ветер с порывами 7-12 м/с, местами - до 18 м/с.

Ближайшей ночью в столице похолодает до плюс восьми, в Московской области - до пяти градусов. Днем в четверг в Москве и Подмосковье воздух прогреется не выше 13-16 градусов, осадков не ожидается.

Штормовое предупреждение было объявлено в Москве с 07:00 среды. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей к осторожности в ветреную погоду. Власти города попросили москвичей по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте и пересесть на общественный.