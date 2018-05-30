Одна из старейших электроподстанций Москвы признана объектом культурного наследия

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Миусская электрическая трамвайная подстанция, являющаяся одной из старейших электроподстанций столицы, признана выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Мосгорнаследия.

Там уточнили, что возраст здания составляет 114 лет, при этом электроподстанция до сих пор выполняет свои функции.

Подстанция была построена для обслуживания не действующего ныне Миусского трамвайного депо. Сам трамвайный парк на Лесной улице в ноябре 2017 года получил статус памятника культурного наследия регионального значения.

Подстанция представляет собой четырехэтажное сооружение из красного кирпича с башней и лестницей. Исторический облик главного фасада сохранен практически полностью.

Здание подстанции обладает и мемориальной ценностью: в 1908-1910 годах здесь работал монтером Михаил Иванович Калинин - впоследствии крупный советский государственный и партийный деятель.

Как отмечается, в дальнейшем Миусская электрическая трамвайная подстанция может быть включена в реестр объектов культурного наследия. Для этого здание должно пройти историко-культурную экспертизу. До вынесения решения дом находится под охраной государства. Его запрещено сносить, а любые ремонтные и реставрационные работы обязаны проводить по согласованию с департаментом культурного наследия и под контролем специалистов ведомства. Исторический облик здания нарушать нельзя.

В прошлом году статус объектов культурного наследия регионального значения получили пять зданий Миусского трамвайного депо (административно-жилой корпус, большой вагонный сарай, мастерская, вагонный сарай с котельной, кладовая с проходной), а также ограда вокруг него. Сообщалось, что все сооружения отреставрируют и приспособят под современные нужды. Восстановительные работы планируется завершить в апреле 2019 года.