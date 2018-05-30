Пять человек пострадали при столкновении фуры и автобуса в Московской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Двое взрослых и трое детей, пострадали в результате столкновения фуры и рейсового автобуса в Подмосковье. Об этом сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

"В Щелковском районе, на трассе А-103 около 18 км произошло столкновение фуры и рейсового автобуса. Пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, они доставлены в медучреждения",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на месте аварии работают сотрудники полиции, проводится проверка.