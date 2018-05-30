Режим ЧС объявлен на горящем мусорном полигоне "Съяново" в Подмосковье

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен на мусорном полигоне "Съяново-1" в Серпуховском районе, для ликвидации очагов возгорания на место завозится тяжелая техника, сообщает сайт администрации городского округа Серпухов.

"В связи с выявлением многочисленных очагов возгораний и задымлением всего южного склона на территории полигона ТБО "Съяново-1" введен режим чрезвычайной ситуации (...) по поручению министерства экологии и природопользования Московской области на полигон завозят технику для ликвидации очагов возгорания", - говорится в сообщении.

Как сообщил "Интерфаксу" глава городского округа Серпухов Дмитрий Жариков, работы по тушению возгораний на полигоне "Съяново" в Серпуховском районе в настоящий момент продолжаются, ликвидировать очаги задымления планируется в ближайшее время. На полигоне уже создан необходимый для первого этапа работ запас грунтов. "Грунт на полигоне есть. Работы ведутся под контролем МЧС и Минэкологии. Я рассчитываю, что в кратчайшее время мы ликвидируем очаги задымления. Но вопрос необходимо будет держать на контроле постоянно, до тех пор пока не начнется работа по рекультивации", - сказал глава. Он также пояснил, что для тушения очагов возгораний необходима пересыпка грунтом, чтобы перекрыть доступ кислорода.

По словам главы, накануне состоялось заседание комиссии по ЧС Московской области, ситуация находится на контроле.

28 мая на территории полигона ТБО "Съяново-1" были зафиксированы многочисленные очаги возгораний и задымление всего южного склона. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщал журналистам, что полигон находится на муниципальной земле Серпуховского района, оператор полигона находится в предбанкротном состоянии, возбуждено уголовное дело.

Полигон "Съяново" был закрыт в октябре 2017 года, когда Минэкологии не продлило лицензию ООО "Первая Гильдия" в связи с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства. С тех пор там периодически возникали возгорания.