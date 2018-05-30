Задымление в налоговой инспекции на юге Москвы произошло после замыкания

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Задымление в здании ИФНС №24 в Москве произошло из-за короткого замыкания, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В здании на Каширском шоссе, 44 к.4 происходило короткое замыкание электрического кабеля в электрощитовой на первом этаже без возгорания. В целях безопасности люди выведены из здания. Сведений о пострадавших не поступало", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что из-за задымления были эвакуированы около 300 человек.