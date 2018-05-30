Удерживавший заложников и убивший соседа москвич арестован

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы в среду санкционировал арест на два месяца художника Александра Борового, задержанного в минувший четверг за убийство соседа и захват его семьи в квартире на востоке города.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Борового меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июля включительно", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Выслушав доводы сторон, суд согласился с позицией следствия, что, находясь на свободе, обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей или потерпевших либо попытаться скрыться от следствия. Суд также учел, что Боровой обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, совершенного общеопасным способом.

Как сообщалось, вечером 24 мая 57-летний Боровой, находясь в квартире дома на улице Молостовых, в состоянии алкогольного опьянения, угрожая карабином, удерживал семью из трех человек, проживавших в одной из комнат этой квартиры. Он выстрелил в заложника, который скончался на месте происшествия, после чего напавший причинил себе телесные повреждения.

При силовой поддержке сотрудников правоохранительных органов супруга убитого и малолетний ребенок были освобождены, а Боровой с телесными повреждениями госпитализирован.

Боровому предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ), и захвате заложников, повлекшем убийство (ч. 4 ст. 206 УК РФ). "Мужчина признал вину и пояснил, что удержание семьи и убийство супруга потерпевшей он совершил на почве личных неприязненных отношений, возникших в период проживания с ними в одной квартире", - сообщили в СКР.