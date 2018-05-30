Пожар на складе с макулатурой в Москве локализован

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пожар на складе макулатуры на юго-востоке Москвы локализован, сообщается в твиттере столичного главка МЧС.

"О загорании по адресу: ул. Южнопортовая, д.27. Локализовано в 16:02", - говорится в сообщении .

Ранее в столичном главке МЧС "Интерфаксу" сообщили, что на Южнопортовой улице, дом 27 горит склад с макулатурой. Площадь пожара возросла со 150 кв. метров сначала до 350 кв. метров, а затем достигла 500 кв. метров.

По данным МЧС, на месте работают 18 единиц техники и 56 человек личного состава. К тушению огня привлечены пожарный поез, вертолет Московского авиационного центра, а также поливомоечная техника комплекса городского хозяйства Москвы.