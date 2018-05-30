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Москва

Реконструкцию станции "Фили" московского метро завершат летом

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Ремонтные работы на станции "Фили" Филёвской линии Московского метрополитена, открытый наземный участок которого проходит полную реконструкцию с конца 2016 года, завершатся летом, сообщил первый замначальника метро Дмитрий Дощатов журналистам в среду.

"В настоящее время полностью завершены работы на станции "Студенческая", следующая по готовности - "Фили", работы на которой завершатся летом", - сказал он.

По словам замначальника метрополитена, во время реконструкции линии, обновляются конструкции платформ, меняются инженерные коммуникации, значительно обновляются вестибюли.

Дощатов отметил, что заканчивается работа на станциях "Пионерская" и "Филевский парк". Ремонт также ведется на станциях "Кунцевская", "Багратионовская" и "Кутузовская".

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Теги: Москва, Московское метро
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