Новый участок метро соединит Большую кольцевую линию с МЦК в 2022 году

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Новый участок метро на юго-западе Москвы соединит Большую кольцевую линию (БКЛ) и Московское центральное кольцо (МЦК) в 2022 году, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Участок метро от станции "Улица Новаторов" до станции "Севастопольский проспект" соединит Большую кольцевую линию метро с Московским центральным кольцом. Строительство участка планируется завершить в 2022 году", - уточнил он.

Первоначально новая линия метро должна была связать станцию "Улица Новаторов" Большой кольцевой линии метро и поселок Коммунарка в Новой Москве. Позже было принято решение о продлении линии от станции "Улица Новаторов" в направлении центральной части города.

Протяженность участка от станции "Улица Новаторов" до станции "Севастопольский проспект" составит 6,5 километров, на нем будут размещены 3 станции: "Улица Строителей", "Академическая", "Севастопольский проспект". Станция "Улица Новаторов" образует пересадочный узел с одноименной станцией БКЛ, а "Севастопольский проспект" со станцией "Крымская" МЦК.