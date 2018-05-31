Тысячи человек в Подмосковье остались без горячей воды

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Горячее водоснабжение уже четвертый день не поступает в дома и социальные объекты четырех поселений Серпуховского района, также об отключениях сообщают в Пушкинском районе.

"Горячей воды нет в поселках Пролетарский, Оболенск, селах Турово и Райсеменовское, отключение охватило примерно десять тысяч человек. По котельной Турово и по Райсеменовской мало того, что долгов нет, там вперед даже проплачено за газ", - сообщил "Интерфаксу" глава Серпуховского района Александр Шестун.

Как уточнили агентству в пресс-службе администрации муниципалитета, горячее водоснабжение отключено с 28 мая. Глава отметил, что всех четырех населенных пунктах под отключения попали и социальные объекты.

По словам Шестуна, отключения горячего водоснабжения произошли не только в Серпуховском районе, но еще семи подмосковных муниципалитетах. "Отключили не только у нас в районе, а в семи муниципалитетах", - добавил он.

Об отключении горячего водоснабжения в 185 многоквартирных жилых домах из-за долгов котельных сообщают в Пушкинском районе. "Речь идет о 185 многоквартирных жилых домов, среди них как много-, так и малоэтажные строения", - сказали "Интерфаксу" в администрации района. Собеседник агентства добавил, что из-за долгов отключено пять котельных - в самом Пушкино, а также в поселках Лесные Поляны и Софрино-1.

В администрации добавили, что ввиду вынужденного отключения котельных от энергоресурсов коммунальщики начали ежегодные летние профилактические работы на объектах раньше установленного срока.