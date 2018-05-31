Ведущий YouTube канала "Навальный Live" останется под арестом за акцию 5 мая в Москве

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в четверг признал законным административный арест ведущего YouTube канала "Навальный Live" Руслана Шаведдинова, назначенный ему за нарушение правил организации протестной акции в центре Москвы 5 мая, передает корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении апелляционной жалобы отказать, решение суда первой инстанции оставить без изменения", - сказала судья, оглашая свое решение в четверг.

Также в четверг апелляционная инстанция отклонила жалобу на административный арест пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш.

Ранее Тверской суд Москвы признал Ярмыш и Шаведдинова виновными в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил им наказание в виде административного ареста на срок 25 и 30 суток соответственно.

Как установил суд, Ярмыш через интернет призывала граждан выйти на несогласованную акцию, поддержав, таким образом, ее проведение.

Акция оппозиции 5 мая

В середине апреля сторонники Навального подали в столичную мэрию уведомление о проведении 5 мая массовой акции "За право быть гражданином" - шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади. В ответ власти предложили альтернативные маршруты в разных районах Москвы, мотивировав свою позицию необходимостью подготовки центра города к параду Победы и другим праздничным мероприятиям.

Предложенные варианты организаторы акции отклонили и призвали сторонников выходить 5 мая на Пушкинскую площадь. В мэрии заявили, что попытки вывести людей в центр города будут пресекаться в соответствии с законом.

По официальным данным, в московской акции приняли участие 1,5 тыс. человек. Собравшиеся скандировали антиправительственные лозунги. Их через громкоговорители призывали разойтись. Затем сотрудники ОМОН начали задерживать несогласных с требованиями полиции. Как сообщалось, задержали порядка 300 человек. ​Правозащитные организации заявляют о не менее чем 500 задержанных. На Пушкинской площади был задержан и организатор митинга Навальный.