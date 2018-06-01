Эстакаду на пересечении западной и восточных хорд в Москве обещали открыть в октябре

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Разворотную эстакаду, связывающую Северо-Восточную и Северо-Западную хорды, планируется запустить в октябре 2018 года, заявил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

"В настоящее время завершаются работы по строительству разворотной эстакады на пересечении Северо-Восточной и Северо-Западной хорд в районе Большой Академической улицы. Мы планируем в октябре ее запустить", - сказал Аксенов.

Он отметил, что запуск движения по новой эстакаде позволит автомобилистам съехать с одной хорды на другую, не выезжая на Дмитровское шоссе.

Глава департамента пояснил, что связка на пересечение двух хорд будет состоять из нескольких эстакад. Разворотная станет первой из запущенных в эксплуатацию. Полностью связка будет введена позже.

Как ранее рассказал "Интерфаксу" руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, завершить строительство эстакады-связки Северо-Западной и Северо-Восточной хорд от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе планируется до конца следующего года. Протяженность новой эстакады составит около 400 м. Также предстоит построить съезд с Большой Академической улицы на Северо-восточную хорду и боковой проезд вдоль путей Октябрьской железной дороги.

Ранее глава департамента отмечал, что полностью строительство Северо-восточной и Северо-западной хорд планируется завершить в 2020-2021 годах.