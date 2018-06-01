Вестибюль станции метро "Каховская" закроют на ремонт до понедельника

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Восточный вестибюль станции метро "Каховская" вечером в пятницу будет закрыт на ремонт.

"Для проведения ремонта в пассажирской зоне станции "Каховская" с 22:00 1 июня до 5:00 4 июня будет временно закрыт ее восточный вестибюль (выход к Чонгарскому бульвару). Для входа в метро и выхода в город для пассажиров будет открыт западный вестибюль (выход на ул. Каховка), а также вестибюль станции "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Московского метрополитена.

По словам собеседника агентства, для ремонта специально были выбраны вечерние часы пятницы и выходные дни, когда пассажиропоток на станции минимальный.

"Выбрать нужный маршрут во время закрытия вестибюля пассажирам помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров", - отметили в пресс-службе.