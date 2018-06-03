В МЧС заявили о горении изоляции кабеля на стройке рядом с метро "Маяковская"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Кабель горит на строительной площадке возле метро "Маяковская" в Москве, информации о пострадавших нет, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"3 июня в 16:32 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о задымлении в северном вестибюле станции метро "Маяковская", - сказал сотрудник пресс-службы.

Фото: Интерфакс

По его словам, пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу. "В ходе разведки было установлено, что происходит загорание изоляции кабеля в кабель-канале на строительной площадке возле метро. Сведений о пострадавших не поступало. Станция метро "Маяковская" работает в штатном режиме", - добавил собеседник агентства.

Ранее о возгорании кабелей сообщали информированные источники.