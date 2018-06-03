МЧС предупредило москвичей о возможной грозе с сильным ветром

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве вечером в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 3 июня в отдельных районах города Москвы ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что при сильном ветре и грозе необходимо по возможности переждать непогоду в капитальном строении. "Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее синоптики повысили уровень погодной опасности в Московском регионе до "желтого" на 4 июня из-за порывистого ветра.