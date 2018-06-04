Москва

Превышение уровня сероводорода вновь зафиксировано в московском районе Печатники

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Измерительная станция установила в ночь на понедельник превышение предельно допустимой концентрации (ПДК м.р.) сероводорода в районе Печатники на юго-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в ГПБУ "Мосэкомониторинг".

По данным наблюдений, ближе к полуночи на улице Гурьянова было зафиксировано 2,46 ПДК м.р. вредного вещества, уточнили в учреждении.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что в ночь на 2 июня допустимая концентрация сероводорода на улице Гурьянова превзошла норму в 2,95 раза.

Самое высокое содержание сероводорода в московском воздухе в 2018 году было зафиксировано 21 марта в районе Косино-Ухтомский (ул.Лухмановская) - 8 ПДК м.р.

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Теги: Россия, Москва
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