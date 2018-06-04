Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Все подмосковные мусоровозы подключат к системе ГЛОНАСС, сообщил в понедельник министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"К концу года все мусоровозы региона планируется завести в систему ГЛОНАСС, а в 2019 году - оснастить датчиками подъема-опускания кузовов. Таким образом, мы обеспечим тотальный контроль над потоками и практически исключим нарушения в отрасли", - приведены слова Когана на сайте Минэкологии Московской области.

Министр добавил, что с 1 июля в полной мере заработает система "электронный талон", позволяющая автоматически отслеживать перевозку мусора и препятствовать незаконному завозу отходов на полигоны. Ранее сообщалось, что доступ на мусорные полигоны и объекты сортировки Подмосковья с 21 мая открыт только для мусоровозов с электронными талонами.

С марта этого года в Московской области обострилась ситуация вокруг мусорных свалок, начались акции протеста местных жителей с требованием закрыть полигоны. Наибольшие проблемы возникли с полигоном "Ядрово" рядом с Волоколамском.