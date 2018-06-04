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Москва

Временную свалку в Рузском округе Подмосковья обещали закрыть до конца 2018 года

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Площадку временного накопления отходов в промзоне бывшего Сычевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Рузском городском округе планируют закрыть после начала работы мусороперерабатывающего комплекса в декабре. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава городского округа Максим Тарханов.

"Когда мы запустим наш комплекс в декабре, необходимость в ней отпадает, она будет не нужна. Все отходы пойдут через предприятие. Это текущий год", - сказал Тарханов, отвечая на вопрос, будет ли площадка временно принимать мусор в дальнейшем.

Он отметил, что до декабря, "если близлежащие полигоны предоставят соответствующую возможность", мусор с площадки временного хранения будет немедленно вывезен.

Глава пояснил, что у муниципалитета был договор с мусорным полигоном "Ядрово", но по требованию жителей Волоколамского района лимит автомобилей, которые ежесуточно могут заходить на объект, был ограничен. "Вывезти можем хоть завтра, но надо определиться, куда. Мы сегодня имеем предварительные договоры с существующими полигонами", - сказал он.

При этом глава округа отметил, что если вывезти мусор на полигоны не получится, то "переработаем на нашем комплексе переработки отходов", строительство которого начнется в июне (в ноябре будет запущена сортировка, в декабре комплекс будет введен).

Глава пояснил, что место в промзоне бывшего Сычевского ГОК для временной площадки было выбрано, поскольку оно включено в территориальную схему обращения с отходами как место строительства комплекса переработки отходов.

"Логично было определить это место, чтобы не возить мусор туда-сюда. Мы его предложили в Минэкологии, в Главархитектуры. Оно подошло по всем параметрам", - отметил Тарханов.

Он добавил, что были проведены необходимые обследования этой территории: грунтовые воды там обнаружены не были. "Пробурено 10 скважин в 2015 году, сейчас мы пробурили более 15 скважин на глубину около 15 метров, нет воды", - сказал глава.

"Если бы там протекали грунтовые воды, и была бы угроза их загрязнения, нам бы давно выдали предписание Росприроднадзор, Роспотребнадзор и другие контролирующие органы", - подчеркнул Тарханов.

Жители окрестных деревень с мая не раз перекрывали въезд на территорию закрытого участка карьера Сычевского ГОК, куда стали заезжать машины, груженные мусором. Местные активисты опасаются, что власти хотят устроить на территории карьера мусорный полигон. Они отметили, что складирование мусора в бывшем карьере может привести к экологической катастрофе и попаданию ядовитых веществ в воду, которая используется для водоснабжения части Москвы и многих районов Подмосковья.

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Теги: Руза, Московская область
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