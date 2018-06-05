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Москва

Власти Москвы подтвердили сроки открытия участка метро от "Саларьево" до Коммунарки

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Основные работы по строительству нового участка Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до станции "Столбово" в Новой Москве планируется завершить до конца текущего года. Об этом заявил журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Строительство нового участка Сокольнической линии идет в соответствии с графиком. По нашим оценкам, до конца года будут завершены основные работы, а запуск пассажирского движения состоится в начале следующего года", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что частично линия будет наземной.

"Фактически через километр после станции "Саларьево" новая линия выйдет "на поверхность" и в таком виде дойдет до Калужского шоссе, после чего снова "уйдет" под землю и выйдет на поверхность в районе конечной станции "Столбово", - добавил глава столичного стройкомплекса.

Он также отметил, что новый участок "красной" ветки строится в створе автомагистрали Солнцево-Бутово-Видное.

Ранее сообщалось, что в состав участка Сокольнической линии от "Саларьево" до "Столбово" в Коммунарке протяженностью 11,6 км, который пройдет параллельно трассе Солнцево-Бутово-Видное, также войдут станции "Филатов луг", "Прокшино" и "Ольховая". Конечная станция "Столбово" будет пересадочной с одноименной станцией линии метро от "Улицы новаторов".

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Теги: Москва
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