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Москва

На месте просевшего грунта на юго-западе Москвы уложили новый асфальт

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Службы комплекса городского хозяйства ликвидировали последствия размыва почвы на Нагорной улице.

"На улице Нагорная, где накануне в результате размыва почвы произошло проседание грунта, к раннему утру среды службы #КГХ уложили новый асфальт. Данный участок безопасен для пешеходов и автовладельцев", - сообщает твиттер комплекса городского хозяйства в среду.

Ранее сообщалось, что проседание грунта произошло во вторник на юго-западе Москвы по адресу: улица Нагорная, дом 39, корпус 3.

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Теги: Москва
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