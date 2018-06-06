Главные новости
В РоссииБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаВ РоссииДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятия
Москва

Домик для уток построили в московском парке "Зарядье"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Деревянный дом для водоплавающих птиц установили на понтоне в парке "Зарядье", сообщает mos.ru.

"Деревянную конструкцию с коричневой крышей установили на понтоне, чтобы птицы могли скрыться от непогоды, отдохнуть и обсохнуть в окружении зарослей камыша, осоки и плакучей ивы. Домик можно увидеть, прогуливаясь по перекинутым через водоемы пешеходным мосткам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в "Зарядье" создано четыре искусственных пруда в прибрежной зоне. Они наполнены очищенной водой, которые пригодны для жизни рыб и птиц. Три пруда находятся рядом с Москворецкой набережной, еще один - у парящего моста. Общая площадь водоемов составляет более 1,6 тыс. кв. метров.

Круглогодичный ландшафтный парк "Зарядье" находится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 га, площадь построенных объектов - около 80 тыс. кв. м. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 млрд рублей. Парк открылся в День города 9 сентября 2017 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Зарядье
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Купеческие дома на Пятницкой улице в Москве стали памятниками архитектурыКупеческие дома на Пятницкой улице в Москве стали памятниками архитектуры
Здания ансамбля полностью сохранили свой исторический обликПодробнее
 Москва за три года направит около 3,3 млрд рублей на строительство дорог к дачамМосква за три года направит около 3,3 млрд рублей на строительство дорог к дачам
Обещают, что платных дорог на подъезде к дачным поселкам не будетПодробнее
 Пожар у метро "Маяковская" потушенПожар у метро "Маяковская" потушен
Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе возгорания в центре Москвы не зафиксированоПодробнее
 В Москву в середине следующей недели придет новое похолоданиеВ Москву в середине следующей недели придет новое похолодание
Лето начнет возвращаться, по прогнозам синоптиков, к выходнымПодробнее
В Москве задержали киллера, убившего шесть лет назад друга "Деда Хасана"В Москве задержали киллера, убившего шесть лет назад друга "Деда Хасана"
По данным источника "Интерфакса", задержанный является криминальным авторитетомПодробнее
 Начальник московского главка СК подал в отставкуНачальник московского главка СК подал в отставку
Дрыманов, который является свидетелем по коррупционному делу против своего первого зама, ушел с поста по возрастуПодробнее
 В Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветраВ Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветра
Среди пострадавших - два ребенкаПодробнее
 Удерживавший заложников и убивший соседа москвич арестованУдерживавший заложников и убивший соседа москвич арестован
Ранее сообщалось, что Александр Боровой признал винуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаВ РоссииДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 6 июняВ РоссииЧайка сообщил о хранении средств на капремонт без накопления процентовЭкономика"Связной" откажется от бренда "Евросеть"

Нидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в Донбассе

Нидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеПравительство Нидерландов не видит оснований для ответственности за то, что Украина не закрыла свое воздушное пространство Подробнее

Двое тульских полицейских получили сроки за избиение задержанного

Россиянам дадут возможность за год выбирать дату регистрации брака

Facebook признала наличие у китайских компаний доступа к данным пользователей

Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Купеческие дома на Пятницкой улице в Москве стали памятниками архитектуры

Купеческие дома на Пятницкой улице в Москве стали памятниками архитектурыЗдания ансамбля полностью сохранили свой исторический облик Подробнее

Отправную КС "Северного потока 2" построит СГМ Ротенберга за 19 млрд рублей

Илья Яшин решил пойти на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем

Отопительный сезон возобновили в Заполярье из-за холодов

Полиция пообещала быть лояльной к болельщикам ЧМ-2018

МИД РФ признал право стран бывшего СССР на выбор алфавита

На силосной башне во Франции произошел взрыв

СМИ сообщили, когда отравляющее вещество нанесли на дверную ручку дома Скрипаля

СМИ сообщили, когда отравляющее вещество нанесли на дверную ручку дома СкрипаляПолиция полагает, что нервнопаралитическое вещество нанесли менее чем за сутки до ухудшения самочувствия Скрипалей Подробнее

Систему tax free будут внедрять по всей России с 2019 года

"Союзмультфильм" выложил третью серию нового "Простоквашино"

Кусок балкона упал на голову прохожему в Нижнем Тагиле

Домик для уток построили в московском парке "Зарядье"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru