Домик для уток построили в московском парке "Зарядье"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Деревянный дом для водоплавающих птиц установили на понтоне в парке "Зарядье", сообщает mos.ru.

"Деревянную конструкцию с коричневой крышей установили на понтоне, чтобы птицы могли скрыться от непогоды, отдохнуть и обсохнуть в окружении зарослей камыша, осоки и плакучей ивы. Домик можно увидеть, прогуливаясь по перекинутым через водоемы пешеходным мосткам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в "Зарядье" создано четыре искусственных пруда в прибрежной зоне. Они наполнены очищенной водой, которые пригодны для жизни рыб и птиц. Три пруда находятся рядом с Москворецкой набережной, еще один - у парящего моста. Общая площадь водоемов составляет более 1,6 тыс. кв. метров.

Круглогодичный ландшафтный парк "Зарядье" находится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 га, площадь построенных объектов - около 80 тыс. кв. м. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 млрд рублей. Парк открылся в День города 9 сентября 2017 года.