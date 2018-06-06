Samsung открыл Центр искусственного интеллекта в Москве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель электроники и бытовой техники Samsung Electronics открыл в Москве центр исследований в области искусственного интеллекта.

Центр будет работать по пяти основным для компании направлениям в сфере ИИ: машинное обучение, распознавание и синтез речи, распознавание визуальных объектов ("компьютерное зрение"), робототехника и системы "умной" помощи водителям, сообщили представители Samsung на мероприятии для прессы.

Московская площадка станет пятым подобным центром в мире: в конце 2017 года исследовательские лаборатории были открыты в Сеуле и в Кремниевой долине, а в конце мая 2018 года - в Кембридже и Торонто. При работе планируется тесное взаимодействие специалистов всех пяти центров.

В Москве приоритетными сферами станут машинное обучение и компьютерное зрение. Направление машинного обучения возглавил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Ветров, руководителем направления компьютерного зрения стал доцент Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Виктор Лемпицкий.

Штат центра ИИ составляет около 50 человек, со временем планируется увеличить его до порядка 100 специалистов.

Как сообщалось ранее, Samsung намерен интегрировать функции ИИ во все свои продукты и сервисы начиная с 2020 года.