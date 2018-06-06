Илья Свиридов выдвинулся кандидатом в мэры Москвы от партии "Справедливая Россия"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов в среду подал документы в Мосгоризбирком на выдвижение кандидатом в мэры Москвы, сообщили "Интерфаксу" в комиссии.

"Свиридов подал документы как выдвиженец партии "Справедливая Россия"", - уточнил собеседник агентства.

Всего, по его словам, на данный момент документы на выдвижение кандидатами подали три человека.

Как сообщалось, 4 июня документы в Мосгоризбирком подали председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров и гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев. В комиссии сообщили, что оба они выдвигались кандидатами в мэры на прошлых выборах в 2013 году, однако не предоставили документов для регистрации.

Согласно календарному плану избирательной кампании, утвержденному на заседании Мосгоризбиркома в понедельник, документы на выдвижение кандидатами в мэры будут приниматься до 18:00 2 июля, на регистрацию - до 18:00 3 июля. Документы от кандидатов Мосгоризбирком будет принимать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, по субботам - с 10:00 до 14:00.

Всем без исключения кандидатам для регистрации потребуется собрать от 110 до 115 подписей депутатов не менее чем 110 муниципальных образований Москвы. Самовыдвиженцам в свою поддержку также необходимо собрать от 36,1 тыс. до 39,7 тыс. подписей избирателей, то есть 0,5% от их общего числа в Москве.

На выборах мэра Москвы в 2013 году кандидатами выдвинулись 40 человек, но только шестеро из них были зарегистрированы.

Нынешние выборы мэра пройдут в Единый день голосования, 9 сентября.