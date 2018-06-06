Главные новости
В миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа
Москва

Илья Свиридов выдвинулся кандидатом в мэры Москвы от партии "Справедливая Россия"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов в среду подал документы в Мосгоризбирком на выдвижение кандидатом в мэры Москвы, сообщили "Интерфаксу" в комиссии.

"Свиридов подал документы как выдвиженец партии "Справедливая Россия"", - уточнил собеседник агентства.

Всего, по его словам, на данный момент документы на выдвижение кандидатами подали три человека.

Как сообщалось, 4 июня документы в Мосгоризбирком подали председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров и гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев. В комиссии сообщили, что оба они выдвигались кандидатами в мэры на прошлых выборах в 2013 году, однако не предоставили документов для регистрации.

Согласно календарному плану избирательной кампании, утвержденному на заседании Мосгоризбиркома в понедельник, документы на выдвижение кандидатами в мэры будут приниматься до 18:00 2 июля, на регистрацию - до 18:00 3 июля. Документы от кандидатов Мосгоризбирком будет принимать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, по субботам - с 10:00 до 14:00.

Всем без исключения кандидатам для регистрации потребуется собрать от 110 до 115 подписей депутатов не менее чем 110 муниципальных образований Москвы. Самовыдвиженцам в свою поддержку также необходимо собрать от 36,1 тыс. до 39,7 тыс. подписей избирателей, то есть 0,5% от их общего числа в Москве.

На выборах мэра Москвы в 2013 году кандидатами выдвинулись 40 человек, но только шестеро из них были зарегистрированы.

Нынешние выборы мэра пройдут в Единый день голосования, 9 сентября.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Илья Свиридов, Справедливая Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Купеческие дома на Пятницкой улице в Москве стали памятниками архитектурыКупеческие дома на Пятницкой улице в Москве стали памятниками архитектуры
Здания ансамбля полностью сохранили свой исторический обликПодробнее
 Москва за три года направит около 3,3 млрд рублей на строительство дорог к дачамМосква за три года направит около 3,3 млрд рублей на строительство дорог к дачам
Обещают, что платных дорог на подъезде к дачным поселкам не будетПодробнее
 Пожар у метро "Маяковская" потушенПожар у метро "Маяковская" потушен
Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе возгорания в центре Москвы не зафиксированоПодробнее
 В Москву в середине следующей недели придет новое похолоданиеВ Москву в середине следующей недели придет новое похолодание
Лето начнет возвращаться, по прогнозам синоптиков, к выходнымПодробнее
В Москве задержали киллера, убившего шесть лет назад друга "Деда Хасана"В Москве задержали киллера, убившего шесть лет назад друга "Деда Хасана"
По данным источника "Интерфакса", задержанный является криминальным авторитетомПодробнее
 Начальник московского главка СК подал в отставкуНачальник московского главка СК подал в отставку
Дрыманов, который является свидетелем по коррупционному делу против своего первого зама, ушел с поста по возрастуПодробнее
 В Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветраВ Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветра
Среди пострадавших - два ребенкаПодробнее
 Удерживавший заложников и убивший соседа москвич арестованУдерживавший заложников и убивший соседа москвич арестован
Ранее сообщалось, что Александр Боровой признал винуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаВ РоссииБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензинВ РоссииДальспецстрой проводил средства дольщиков мимо счетов предприятияВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 6 июня

Рогозин пообещал "точечные" изменения в руководстве ракетно-космической отрасли

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что кадровые перестановки призваны привлечь к работе профессионалов Подробнее

В России после проверок пожарной безопасности закрыли почти 400 ТЦ

Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыля сократилась до 2 га

Девятиклассники с 2019 года будут проходить итоговое собеседование по русскому языку

Superjet столкнулся с птицами при посадке в Салехарде

На хлебозавод в Татарстане пришли с обысками после жалобы сотрудников на задержку зарплат

Илья Свиридов выдвинулся кандидатом в мэры Москвы от партии "Справедливая Россия"

На МКС отправили "Союз" с очередной экспедицией

В Москве передумали перекрывать Тверскую, Охотный ряд и Моховую улицы 7-10 июня

Samsung открыл Центр искусственного интеллекта в Москве

Россия и Украина попали в конец рейтинга миролюбия

Россия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияИсландия, Новая Зеландия и Австрия составили тройку самых миролюбивых стран по версии Института экономики и мира Подробнее

Глава Совета судей призвал коллег не выкладывать в соцсети фото дорогих покупок

Врачей в Калмыкии будут премировать за обнаружение рака на ранней стадии

Казанский собор в Петербурге закроют лесами на год

В России будут судить бывшего телохранителя лидера "Правого сектора"

Кемеровских чиновников после пожара в "Зимней вишне" проверят на коррупцию

Северный вестибюль станции метро "Спортивная" открылся после ремонта

Росприроднадзор и полиция начали проверку на Челябинском цинковом заводе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru