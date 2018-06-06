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Москва

Новое место произрастания редкой орхидеи обнаружили в Подмосковье

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Специалисты обнаружили в Ленинском районе Подмосковья новое место распространения краснокнижной орхидеи, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"В Ленинском районе обнаружено неизвестное ранее место произрастания одной из самых красивых и редких орхидей Московской области - венериного башмачка настоящего. Всего в этой популяции выявлено более 20 цветущих растений и свыше 40 вегетативных побегов", - приводит слова Когана пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Министр отметил, что для сохранения подобных биотопов в Ленинском районе проектируется особо охраняемая природная территория, что позволит оградить редкие виды от возможного негативного воздействия.

Венерин башмачок настоящий - охраняемый вид растений, занесенный не только в Красную книгу Московской области, но и в Красную книгу России. Он зацветает на пятнадцатом году произрастания, поэтому растение редкое и уязвимое. Этот вид впервые был взят под охрану в 1878 году в Швейцарии. Цветы запрещено срывать, а сами растения - выкапывать и пересаживать.

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Теги: Подмосковье
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