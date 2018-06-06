Партия "Зеленых" выдвинула космонавта Ревина в мэры Москвы

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Партия "Зеленые" выдвинула в мэры Москвы летчика-космонавта Сергея Ревина.

"6 июня делегаты конференции московского городского отделения российской экологической партии "Зелёные" единогласным решением выдвинули на должность мэра Москвы летчика-космонавта, Героя России, члена Центрального совета Партии Ревина Сергея Николаевича", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

Там отметили, что Ревин представил на конференции свою предвыборную программу, включающую, в том числе, научно-исследовательскую и образовательную программу по изучению природно-климатических, геофизических и антропогенных явлений, развитие экологического проекта "Эковизор" и установку комплексов по лазерной сортировке мусора.

Ревин родился и вырос в Москве, окончил Московский институт электронной техники. В 2012 году в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-04М" совершил космический полет продолжительностью 125 суток, за что в 2014 году был награжден медалью "Золотая звезда" за мужество и героизм.