Главные новости
В миреМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSВ миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеСпортШарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"
Москва

Партия "Зеленых" выдвинула космонавта Ревина в мэры Москвы

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Партия "Зеленые" выдвинула в мэры Москвы летчика-космонавта Сергея Ревина.

"6 июня делегаты конференции московского городского отделения российской экологической партии "Зелёные" единогласным решением выдвинули на должность мэра Москвы летчика-космонавта, Героя России, члена Центрального совета Партии Ревина Сергея Николаевича", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

Там отметили, что Ревин представил на конференции свою предвыборную программу, включающую, в том числе, научно-исследовательскую и образовательную программу по изучению природно-климатических, геофизических и антропогенных явлений, развитие экологического проекта "Эковизор" и установку комплексов по лазерной сортировке мусора.

Ревин родился и вырос в Москве, окончил Московский институт электронной техники. В 2012 году в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-04М" совершил космический полет продолжительностью 125 суток, за что в 2014 году был награжден медалью "Золотая звезда" за мужество и героизм.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Зеленые
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Купеческие дома на Пятницкой улице в Москве стали памятниками архитектурыКупеческие дома на Пятницкой улице в Москве стали памятниками архитектуры
Здания ансамбля полностью сохранили свой исторический обликПодробнее
 Москва за три года направит около 3,3 млрд рублей на строительство дорог к дачамМосква за три года направит около 3,3 млрд рублей на строительство дорог к дачам
Обещают, что платных дорог на подъезде к дачным поселкам не будетПодробнее
 Пожар у метро "Маяковская" потушенПожар у метро "Маяковская" потушен
Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе возгорания в центре Москвы не зафиксированоПодробнее
 В Москву в середине следующей недели придет новое похолоданиеВ Москву в середине следующей недели придет новое похолодание
Лето начнет возвращаться, по прогнозам синоптиков, к выходнымПодробнее
В Москве задержали киллера, убившего шесть лет назад друга "Деда Хасана"В Москве задержали киллера, убившего шесть лет назад друга "Деда Хасана"
По данным источника "Интерфакса", задержанный является криминальным авторитетомПодробнее
 Начальник московского главка СК подал в отставкуНачальник московского главка СК подал в отставку
Дрыманов, который является свидетелем по коррупционному делу против своего первого зама, ушел с поста по возрастуПодробнее
 В Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветраВ Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветра
Среди пострадавших - два ребенкаПодробнее
 Удерживавший заложников и убивший соседа москвич арестованУдерживавший заложников и убивший соседа москвич арестован
Ранее сообщалось, что Александр Боровой признал винуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSВ миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеСпортШарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"В миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часаВ РоссииБольшинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин

МГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QS

МГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSМГУ прибавил пять позиций и оказался единственным российским вузом в первой сотне "Рейтинга мировых университетов" Подробнее

Партия "Зеленых" выдвинула космонавта Ревина в мэры Москвы

Руководители парламентов КНДР и Южной Кореи согласились провести встречу в РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестПроисхождение инков, бесполезность БАДов и новый авиационный двигатель Подробнее

Таллину передали список невъездных в РФ эстонцев

Прокуратура проверит безопасность судоходства в центральной России

В центре Москвы загорелась кровля здания Дома книги

Греф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаров

Греф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаровПо его мнению, банк своим участием обеспечит конкуренцию и поможет распределить нагрузку на бизнес Подробнее

Комитет Рады поддержал запрет на трансляции матчей ЧМ-2018

Около половины россиян заявили об угрозе появления ядерного оружия у Ирана

Киев попросил Москву ответить на предложение обменять 23 россиян на украинцев

Шарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

Шарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"Представителей России во взрослых одиночных разрядах на турнире во Франции не осталось Подробнее

ЦБ собрался запретить продажу векселей физлицам через банки

Губернаторы и министры во время "прямой линии" Путина будут на рабочих местах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru