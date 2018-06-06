Пожарные потушили огонь в Доме педагогической книги в Москве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пожар в Доме педагогической книги в центре Москвы ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Принятыми мерами в 22:03 пожар был ликвидирован ", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, площадь пожара составила 130 кв. метров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сказал журналистам, что возгорание произошло в результате гидроизоляционных работ на мансардном этаже.

"Мы дали отбой действиям пожарных в вопросе большого применения сил и средств. Идёт пролитие, дополнительная проверка, что может ещё воспламениться. Надо отметить, сто пожарные приехали в течение восьми минут после первого звонка",- заявил он.

"Хочу подчеркнуть, что нарушения правил ведения строительных работ приводят к вот таким последствиям", - добавил П.Бирюков.

По его словам, никто из жителей дома и пожарных не пострадал.

"Жители, понесшие ущерб, будут вправе обратиться к виновнику этого случая, по чьей вине произошёл пожар. Следователи и специалисты разбираются, устанавливают причины", - сказал заммэра Москвы.

Кровля здания "Педагогической книги" загорелась в среду вечером. Осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что пожару присвоен первый ранг сложности.

Позднее в МЧС сообщили, что пожар был локализован. Затем сообщалось, что огонь частично перешел на кровлю соседнего здания.