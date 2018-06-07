Найденного в столичном Бирюлеве льва отправят в Абаканский зоопарк

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Найденного в столичном Бирюлево льва примет у себя Абаканский зоопарк, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в четверг.

"Лев Лемик был обнаружен зимой 2017 года в промзоне района Западное Бирюлево инспекторами департамента природопользования во время патрулирования на 3-й Никопольской улице. Документов на животное инспекторы не получили", - напомнил собеседник агентства.

Он рассказал, что до настоящего времени лев проживал в центре реабилитации диких животных "Простар+" департамента природопользования.

Директор зоопарка Абакана узнал о льве из сюжета о центре реабилитации диких животных в программе "Доброе утро" Первого канала, после чего направил в Москву просьбу о передаче животного в зоосад. "Руководством столичного департамента было принято положительное решение", - отметили в пресс-службе.