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Москва

Герман Стерлигов вновь выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

Предприниматель подал документы в Мосгоризбирком в четверг

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Известный российский предприниматель, ныне глава фермерского хозяйства Герман Стерлигов в четверг подал документы на выдвижение кандидатом на должность мэра Москвы в Мосгоризбирком, сообщили "Интерфаксу" в комиссии.

"Стерлигов подал документы на самовыдвижение как самовыдвиженец", - уточнил собеседник агентства.

Стерлигов уже принимал участие в выборах мэра Москвы в 2003 году. Тогда он был зарегистрирован кандидатом, и по итогам голосования занял третье место после Юрия Лужкова и Александра Лебедева, набрав 3,65% голосов избирателей.

Ранее документы на выдвижение кандидатом в мэры от партии "Справедливая Россия" подал глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, а также три самовыдвиженца - председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев и гендиректор Московской академии профессионального роста Наталья Донцова.

Согласно календарному плану избирательной кампании, документы на выдвижение кандидатами в мэры будут приниматься до 18:00 2 июля, на регистрацию - до 18:00 3 июля. Документы от кандидатов Мосгоризбирком будет принимать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, по субботам - с 10:00 до 14:00.

Всем без исключения кандидатам для регистрации потребуется собрать от 110 до 115 подписей депутатов не менее чем 110 муниципальных образований Москвы. Самовыдвиженцам в свою поддержку также необходимо собрать от 36,1 тыс. до 39,7 тыс. подписей избирателей, то есть 0,5% от их общего числа в Москве.

На выборах мэра Москвы в 2013 году кандидатами выдвинулись 40 человек, но только шестеро из них были зарегистрированы.

Нынешние выборы мэра пройдут в Единый день голосования, 9 сентября.

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Теги: Герман Стерлигов
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