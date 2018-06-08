Собянин подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Действующий мэр столицы Сергей Собянин представил в Мосгоризибирком документы, необходимые для выдвижения кандидатом на должность мэра Москвы.

Собянин в пятницу передал членам комиссии паспорт, заявление о выдвижении кандидатом и ряд других необходимых документов.

Он заявил, что пойдет на выборы мэра столицы путем сбора подписей. "Я буду выдвигаться от "партии москвичей" путем сбора подписей. Считаю, что это правильно, так как должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая и должна учитывать настроения, мнения москвичей любых политических взглядов", - сказал Собянин журналистам в Мосгоризбиркоме.

Мэр подчеркнул, что "сбор десятков тысяч подписей - это хорошая возможность услышать пожелания и наказы москвичей".

Другие претенденты

По данным на вечер четверга, документы на выдвижение кандидатами на должность мэра Москвы в Мосгоризбирком подали шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в комиссии.

В четверг днем документы на выдвижение кандидатом от Российской экологической партии "Зеленые" предоставил летчик-космонавт Сергей Ревин. Ранее кандидатом в мэры от партии "Справедливая Россия" выдвинулся глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, а также четыре самовыдвиженца - предприниматель Герман Стерлигов, гендиректор Московской академии профессионального роста Наталья Донцова, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров и гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев.

6 июня глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин​ заявил, что пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем, в понедельник подаст документы в избирком и намерен продолжать переговоры по выдвижению единого кандидата от оппозиции.

Кандидата в мэры Москвы от партии "Яблоко" в пятницу определит исполком бюро партии на основании обращений, которые могут поступить как от регионального отделения, так и от любого гражданина. На данный момент такие заявления поступили от главы московского "Яблока" Сергея Митрохина, а также сторонников глав муниципальных округов Гагаринский и Якиманка Елены Русаковой и Андрея Морева. Кандидатуру, предложенную бюро, должна поддержать конференция московского отделения партии, которая также состоится в пятницу.

Как сообщалось, "Яблоко" проводило праймериз для определения кандидата от партии, однако их победитель, глава Тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович, отказался от участия, призвав поддержать Митрохина.

Что касается коммунистов, то, как стало известно в пятницу, конференция московского городского комитета КПРФ накануне выдвинула кандидатом для участия в выборах мэра Москвы экс-депутата Госдумы Вадима Кумина.

Правила участия

Согласно календарному плану избирательной кампании, документы на выдвижение кандидатами в мэры будут приниматься до 18:00 2 июля, на регистрацию - до 18:00 3 июля. Документы от кандидатов Мосгоризбирком будет принимать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, по субботам - с 10:00 до 14:00.

Всем без исключения кандидатам для регистрации потребуется собрать от 110 до 115 подписей депутатов не менее чем 110 муниципальных образований Москвы. Самовыдвиженцам в свою поддержку также необходимо собрать от 36,1 тыс. до 39,7 тыс. подписей избирателей, то есть 0,5% от их общего числа в Москве.

На выборах мэра Москвы в 2013 году кандидатами выдвинулись 40 человек, но только шестеро из них были зарегистрированы.

Выборы мэра столицы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября.