Мужчина ударил ножом девочку в подъезде дома на западе Москвы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мужчина ударил ножом 11-летнюю девочку на западе Москвы и сбежал, возбуждено уголовное дело, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В подъезде дома по 4-му Очаковскому переулку в Москве мужчина ударил ножом 11-летнюю девочку и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство"", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, после прогулки девочка возвращалась домой, зашла в подъезд, где вошедший следом мужчина ударил ребенка ножом. По предварительным данным, между ними не было конфликта.

Девочка в тяжелом состоянии, она доставлена в реанимационное отделение одной из городских больниц, медики борются за ее жизнь.