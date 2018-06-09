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Москва

В Москве задержан мужчина, пытавшийся убить 11-летнюю девочку

Ранее он был судим за особо тяжкие преступления

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Подозреваемый в попытке убийства 11-летней школьницы в Москве задержан, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска задержан ранее судимый за совершение ряда особо тяжких преступления мужчина 1975 года рождения", - сказала Иванова, не уточнив, о каких именно преступлениях идет речь.

По ее словам, следователи проводят с задержанным следственные действия, чтобы установить мотивы, побудившие его напасть на беззащитного ребенка.

Ранее сообщалось, что днем 8 июня в Москве в подъезде жилого дома в 4-м Очаковском переулке было совершено нападение на 11-летнюю девочку. "Как выяснили следователи, возвращаясь домой после прогулки во дворе, девочка зашла в подъезд, куда за ней прошел незнакомый мужчина. По неустановленным причинам подозреваемый ударил ребенка ножом", - сказала представитель ведомства, отметив, что, по предварительным данным, конфликтов между ними не было.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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Теги: Москва
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