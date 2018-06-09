Цветники разобьют в балашихинском Кучино на месте стихийной свалки до конца июня

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Цветочные клумбы, скамейки и урны появятся на месте стихийной свалки на улице Гидрогородок в микрорайоне Кучино в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на начальника территориального отдела по южной Балашихе Вадима Кузнецова.

"На улице Гидрогородок в микрорайоне Кучино в Балашихе будут разбиты цветочные клумбы, установлены скамейки и урны. Чтобы не допустить дальнейших случаев выброса мусора на эту территорию, здесь дополнительно установят камеры видеофиксации и стенд с надписью "Выброс мусора запрещен". Работы должны завершить до 20 июня", - цитирует Кузнецова пресс-служба.

По данным администрации, ранее на месте стихийной свалки были установлены мусорные контейнеры. Потом, при комплексном благоустройстве территории, их перенесли во двор многоквартирных домов. На место бывшей контейнерной площадки продолжали выбрасывать мусор жители частных домовладений на улице Гидрогородок.

По словам Кузнецова, до конца августа будет дополнительно обустроена площадка для сбора мусора на пересечении улиц Гидрогородок и Народной. В том числе, с контейнерами для раздельного сбора мусора. Чиновник пояснил, что у собственников частных домовладений по закону должны быть заключены договоры с компанией, занимающейся вывозом мусора.

Комиссия с участием представителей администрации Балашихи, вывозящей мусор компании и Госадмтехнадзора проведет рейд для проверки договоров на вывоз мусора, уточнил Кузнецов. За отсутствие договора собственники могут быть оштрафованы на пять тысяч рублей.