Количество кандидатов в мэры Москвы выросло до восьми

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатом в мэры столицы, сообщили "Интерфаксу" в комиссии в субботу.

Халиуллин подал документы как самовыдвиженец, отметил собеседник агентства.

Таким образом, Халиуллин стал восьмым кандидатом, представившим в Мосгоризбирком документы для выдвижения.

Ранее документы в Мосгоризбирком подали пять самовыдвиженцев - действующий мэр Москвы Сергей Собянин, предприниматель Герман Стерлигов, гендиректор Московской академии профессионального роста Наталья Донцова, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров и гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев. Кроме того, документы подали глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии "Справедливая Россия"), летчик-космонавт Сергей Ревин (от Российской экологической партии "Зеленые").

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.