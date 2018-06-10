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Москва

В Москве из всех трамваев уберут турникеты

Как сообщил Сергей Собянин, без них московские трамваи заработают с 16 июля

В Москве из всех трамваев уберут турникеты
Площадь Тверской Заставы
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Все московские трамваи с 16 июня начнут работать без турникетов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.

"Можно входить в любую дверь, это очень экономит время в поездке", - написал он на своей странице в твиттере.

По его данным, с тех пор, как в городских трамваях стали убирать турникеты, количество пассажиров выросло на 8%.

В конце марта заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в интервью "Российской газете" заявлял, что доля безбилетников на автобусных маршрутах, на которых с января введена бестурникетная система прохода, близка к показателю на других маршрутах.

"В начале года, когда сняли турникеты на автобусах, количество безбилетников доходило до 13 процентов - большой рост. Средний показатель на наземном транспорте не превышает 3-5%. На бестурникетных маршрутах эта цифра составляет порядка 5%, что незначительно больше, чем в остальном транспорте", - рассказал он.

В настоящее время в Москве вход без турникетов возможен на 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутах.

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Теги: Москва, Сергей Собянин
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