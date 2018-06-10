Москва

Движение по новой развязке открыли около аэропорта "Жуковский" в преддверии ЧМ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Новую одноуровневую транспортную развязку, ведущую к международному аэропорту "Жуковский", открыли в Подмосковье, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в воскресенье.

"Строительство транспортной развязки выполнено в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и призвано улучшить условия подъезда к аэропорту "Жуковский", ликвидировав затор на пересечении улиц Кооперативная и Наркомвод", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова.

Он уточнил, что участок был расширен до трех полос, организовано одностороннее движение. Перспективная пропускная способность по дороге - порядка 40 тыс. автомобилей в сутки.

Участок строительства составил 450 м. Расчетная скорость движения по трехполосной развязке - 50 км/ч. Вдоль дороги установлены шумозащитные экраны.

Стоимость строительства составила 234 млн рублей.

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Теги: аэропорт Жуковский
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