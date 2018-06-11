Москва

На юго-востоке Москвы на пожаре в жилом доме пострадал один человек

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС России в понедельник.

"Пожар на 1-ой Дубровской улице потушен. Пострадал один человек, четверых удалось спасти", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что причины пожара устанавливаются.

Ранее СМИ сообщали, что взрыв бытового газа произошел в одном из 16-этажных домов по 1-ой Дубровской улице в Москве.

Между тем власти столицы опровергли информацию о взрыве газа в жилом доме на юго-востоке Москвы. "Мосгаз" опровергает информацию о том, что в доме по адресу: 1-я Дубровская, дом 14, строение 1 произошел взрыв бытового газа", - говорится в сообщении в твиттере комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник.

Специалисты "Мосгаза" провели проверку и установили, что хлопка газа не было, бытовой газ не является причиной пожара, заявляют в мэрии. Как подчеркивается в сообщении, все элементы системы газоснабжения в порядке.

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Теги: Москва, МЧС
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