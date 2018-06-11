У московского метро появилось новое электродепо "Лихоборы"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник электродепо "Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

"Сегодня (...) открывается современное депо, которое создаст новые условия для работы сотрудникам метро, локомотивным бригадам, тем, кто ремонтирует составы. (...) Построили, по сути, огромный современный завод на 1,5 тыс. рабочих мест. Таких заводов в стране единицы", - сказал он на открытии депо.

Мэр надеется, что "все условия дадут возможность лучше производить ремонт, лучше обслуживать составы и самое главное - увеличить количество пар поездов на линиях, уменьшить интервал между поездами, перегруженные станции войдут в норматив".

Собянин отметил, что с 2011 года в рамках развития столичного метро построено и реконструировано 7 электродепо, и пообещал, что еще 6 современных электродепо московский метрополитен получит до 2022 года.