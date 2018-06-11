В аварии с участием автобуса на западе Москвы пострадали семь человек

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Семь человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и джипа на западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"По предварительным данным, пострадали семь человек. Пятеро находились в автобусе, а двое - в джипе марки "Лексус", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ДТП произошло на улице 50 лет Октября, в районе дома номер девять.

На месте происшествия находятся пять машин "скорой помощи".

Дальнейшая информация уточняется.