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В аварии с участием автобуса на западе Москвы пострадали семь человек

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Семь человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и джипа на западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"По предварительным данным, пострадали семь человек. Пятеро находились в автобусе, а двое - в джипе марки "Лексус", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ДТП произошло на улице 50 лет Октября, в районе дома номер девять.

На месте происшествия находятся пять машин "скорой помощи".

Дальнейшая информация уточняется.

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