Движение на двух улицах в Пресненском районе Москвы стало односторонним

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Движение на участках двух улиц в Пресненском районе стало односторонним, благодаря этому образовалось более 260 новых парковочных мест, сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-служба Центра организации дорожного движения Москвы.

"Новая схема движения введена в центре Москвы. С 12 июня участок улицы Подвойского от 3-й Красногвардейской улицы до Звенигородского шоссе и участок Стрельбищенского переулка от Звенигородского шоссе до улицы Литвина-Седого стали односторонними", - отметили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, жители района обратились в Центр организации дорожного движения с просьбой создать парковочные места. "Ширина проезжей части не позволяет организовать парковочные места при существующей схеме движения. Благодаря изменению организации дорожного движения будет организовано 262 дополнительных парковочных места для жителей", - сказали в ЦОДД.

Ранее в центре предупредили, что движение на дорогах в Москве 13-14 июня будет сильно осложнено из-за большого количества гостей на открытии Чемпионата мира по футболу. В ЦОДД призвали горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от личных автомобилей.