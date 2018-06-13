В Москве во время ЧМ организуют бесплатные экскурсии про футбол

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Более 600 бесплатных пешеходных и автобусных экскурсий по центру Москвы будут доступны во время ЧМ-2018 в рамках акции "Москва - столица мирового футбола", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Экскурсантам откроют футбольные тайны известных столичных достопримечательностей, покажут преобразившиеся к ЧМ-2018 большую спортивную арену "Лужников" и стадион "Спартак", а также расскажут об истории московских футбольных клубов и их знаменитых игроках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попасть на экскурсии смогут все желающие. Туры будут проходить ежедневно с 10:00 до 20:00 с 13 июня по 14 июля.

Уточняется, что гиды проведут пешие и автобусные экскурсии на русском, английском, немецком, французском, испанском, португальском и китайском языках. Записаться на них можно в специальных мобильных экскурсионных пунктах, оформленных в виде ярких футбольных мячей, на Триумфальной площади, на Арбате (рядом со станцией метро "Смоленская"), в начале улицы Никольской и у стеклянного купола в парке "Зарядье".

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.