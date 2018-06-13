Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Восстановлено сквозное движение по улице Богданова на юго-западе Москвы, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента строительства.

"Восстановлено сквозное движение по улице Богданова. Участок от Попутной улицы до дома №50 был перекрыт на время строительства станции "Солцнево" Калининско-Солнцевской линии метро", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

В материалах добавляется, что в настоящее время завершается благоустройство территории у входных павильонов станции метро "Солнцево".

Ранее сообщалось, что на станции "Солнцево" уже установлены входные павильоны, напоминающие по форме дачные или деревенские домики с двускатной крышей.

Станция "Солнцево" находится в одноименном районе, под улицей Богданова у примыкания к ней Попутной улицы. Станция сооружается в рамках строительства участка желтой ветки метро от "Раменок" до "Рассказовки". Всего на участке разместятся семь станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Запустить новый участок желтой ветки планируется этим летом.