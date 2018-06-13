На Люблинской линии московского метро произошел сбой из-за задымления

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов было затруднено вечером в среду на Люблинской линии столичного метро, сообщил "Интерфаксу" источник в транспортном комплексе столицы.

"Из-за задымления поезд стоял на перегоне между станциями "Чкаловская" и "Сретенский бульвар", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после проверки состава машинист не обнаружил возгорания.

"В настоящее время движение на Люблинской линии входит в график", - сказал источник.

В пресс-службе московского метро сообщили, что поезда на Люблинской линии ходят с увеличенными интервалами по техническим причинам.