Столичные власти оценили скорость выхода болельщиков из "Лужников"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Болельщики не испытывали трудностей при выходе с трибун стадиона "Лужники" после окончания матча-открытия чемпионата мира по футболу 2018 года Россия - Саудовская Аравия, заявил "Интерфаксу" руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

"Вчера была почти полная чаша стадиона "Лужники" на церемонии открытия, великолепный счет (5:0 в пользу России - ИФ), который придал позитива в эмоции болельщиков, прежде всего, российских. Мы наблюдали невероятный ажиотаж на фестивале болельщиков на Воробьевых горах", - сказал Гуляев.

Он также отметил, что "чаша стадиона опустела менее чем за 20 минут, все проблемы, о которых мы говорили после первого тестового матча, на мой взгляд, решены, и по оценке болельщиков и специалистов затруднений не возникло".

"Ситуация с выходом болельщиков была в норме, благо и погода была отличной, все в благожелательном настроении покидали стадион, всем очень понравилась церемония открытия, как иностранным, так и российским болельщикам. Это только начало, в дальнейшем тоже все будет хорошо, и с остальными задачами мы также справимся великолепно", - добавил Гуляев.

Множество нареканий к организаторам возникло после товарищеского матча Россия - Аргентина в ноябре 2017 года. Тогда болельщики жаловались, что выход со стадиона "Лужники" занимал больше часа, а затем приходилось стоять в очередях на улице, так как проход к метро был затруднен.