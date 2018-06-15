В Москве 16 июня ограничат движение транспорта в связи с матчем Аргентина - Исландия

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В связи с проведением матча сборных команд Аргентины и Исландии на стадионе "Спартак" в рамках чемпионата мира по футболу 16 июня движение транспорта на северо-западе Москвы будет ограничено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы в пятницу.

"В соответствии с требованиями FIFА, чтобы упорядочить движение транспорта и организовать необходимые по стандарту пешеходные зоны, часть улиц вокруг спортивных объектов будет перекрыта. Местные жители, получившие пропуск в префектуре Северо-Западного округа, смогут подъезжать к своим домам без ограничений", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в течение субботы будет запрещено движение автомобилей без пропуска по Волоколамскому проезду, проезду Стратонавтов, по развороту на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом и в Сходненском тупике.

Кроме того, в этот день будут действовать ограничения на стоянку и остановку транспорта на Летней улице, в проездах Волоколамский и Стратонавтов.

В ЦОДД напомнили, что с 1 июня работает временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от Дубосековской улицы до канала имени Москвы. При этом выделенные полосы на Ленинградском проспекте (от улицы Серегина до транспортной развязки с Волоколамским и Ленинградским шоссе) и Волоколамском шоссе работают ежедневно, включая выходные.

Подобные ограничения будут также действовать в другие дни проведения матчей ЧМ на стадионе "Спартак" - 19, 23, 27 июня и 3 июля.