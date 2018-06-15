На Казанском направлении МЖД изменили схему движения из-за схода вагонов с углем

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Альтернативный маршрут следования для поездов дальнего следования в обход станции Черусти, где сошли с рельсов вагоны с углем, организован в Подмосковье, также запущены компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба МЖД.

"Диспетчерский аппарат Московской железной дороги проработал альтернативный маршрут для пассажирских поездов №76 Москва - Нерюнгри и №118 Москва - Новокузнецк, путь которых пролегает через станцию Черусти. Пассажирские составы пустят в обход этой станции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пригородные поезда выполняют укороченный маршрут до станции Кривандино. Кроме того, для перевозки пассажиров между станциями Черусти и Кривандино компания-перевозчик "Центральная ППК" организует работу компенсационных автобусов.

В пресс-службе добавили, что на место аварии отправлены три восстановительных поезда.

В пятницу в 12:44 на станции Черусти Казанского направления Московской железной дороги произошел сход, по уточненной информации, пяти вагонов с углем грузового поезда. По предварительной информации, никто не пострадал.