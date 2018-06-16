Все трамваи в Москве стали бестурникетными

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Вход пассажиров во все трамваи в Москве с субботу осуществляется без турникетов и во все двери, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"С 16 июня турникеты убрали в трамваях на 16 маршрутах, до этого их постепенно отменили на 31 маршруте", - уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, что проездные документы, в том числе социальные карты, как и прежде необходимо прикладывать к валидаторам, убедившись, что факт оплаты поездки учтен.

Бестурникетная система оплаты проезда также действует на 80 самых популярных автобусных маршрутах.

"Благодаря бестурникетому режиму пассажиры экономят в пути от пяти до 20 минут в пути. При этом на бестурникетных маршрутах действует усиленный контроль. После снятия турникетов пассажиропоток на маршрутах наземного транспорта вырос на 8%", - добавили в пресс-службе.