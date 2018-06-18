Парк Горького в выходные закроют на время общегородского выпускного

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Обычные посетители не смогут попасть в парк Горького 23-24 июня в связи с проведением городского праздника выпускников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в понедельник.

"Вход на территорию парка для обычных посетителей будет закрыт с 06:00 23 июня для монтажных работ и работ по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности. Вокруг парка будет установлено дополнительное ограждение, еще одна линия безопасности будет организована на выходе с территории парка", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что выпускники и их сопровождающие, зарегистрированные на портале mos.ru, получат специальные пропуска и браслеты с персональным штрих-кодом. Они смогут попасть на территорию парка с 20:00 23 июня до 06:00 24 июня. В празднике примут участие порядка 20 тысяч выпускников из 215 московских школ.

Выпускники не смогут входить и выходить из парка во время праздника - индивидуальные браслеты со штрих-кодами позволяют сделать это только один раз. Кроме того, уйти с праздника не в составе группы участники вечера смогут, только если их встретят родители или законные представители.